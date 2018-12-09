Секретарь британского Минобороны уволился из-за несогласия с условиями Brexit

Личный парламентский секретарь министра обороны Великобритании Уилл Куинс объявил о своём уходе с поста из-за недовольства условиями сделки по Brexit. Об этом он написал в собственной статье в The Sunday Telegraph.

— Я не хочу объяснять своим избирателям, почему Brexit до сих пор не завершён и почему мы всё ещё будем подчиняться правилам ЕС в начале 2020-х годов или даже ещё позднее, — заявил Куинс.

Он добавил, что отказывается поддержать документ до тех пор, пока в него не внесут изменения. При нынешних условиях сделки, по мнению Куинса, переговоры с ЕС могут затянуться на долгие годы.

Как ранее сообщал Лайф, члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй призвали её уйти в отставку, если сделку с Евросоюзом не одобрят.

Лейбористская партия пригрозила главе правительства разбирательством, если парламентариям не предоставят закрытые документы по Brexit.

Напомним, соглашение о выходе Британии из Евросоюза согласовали 25 ноября 2018 года. Brexit запланирован на март 2019 года. Итоговое голосование по документу намечено на 11 декабря.