Собянин заявил, что имя Алексеевой войдёт в историю борьбы за права человека

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной российской правозащитницы Людмилы Алексеевой.

— Имя Людмилы Алексеевой войдёт в историю борьбы за права человека, а светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах людей, разделяющих её идеалы, — указывается в сообщении на сайте мэра.

Также Собянин отметил, что правозащитницу уважали "за жажду справедливости, порядочность и несгибаемую силу духа".

Напомним, известная российская правозащитница Людмила Алексеева умерла 8 декабря на 92-м году жизни в московской Городской клинической больнице № 15. Соболезнования в связи с кончиной Алексеевой выразил глава государства Владимир Путин, а также глава Счётной палаты России Алексей Кудрин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и Посольство ЕС в РФ.

Сообщалось, что в Мосгордуме поддержали идею увековечить память Людмилы Алексеевой.

Также Лайф опубликовал одно из последних интервью правозащитницы, в котором Алексеева рассказала о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и роли нынешней молодёжи в обществе.