Британец случайно купил чашу, возраст которой 4000 лет, за $5

Житель английского Южного Дербишира Карл Мартин использовал чашу в качестве подставки для зубных щёток, пока не узнал, что её возраст составляет 4000 лет.

По информации портала LiveScience, древний артефакт Мартин приобрёл на блошином рынке за пять долларов.

Настоящую ценность изделия британец узнал через несколько лет, когда устроился работать в аукционный дом — он заметил, что некоторые лоты очень похожи на его чашу.

Согласно анализу экспертов, артефакт был произведён более 4000 лет назад на территории современного Афганистана.