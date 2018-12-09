Курта Рассела и Моцарта включили в список очередников на землю в Казахстане

На казахстанском портале земельных ресурсов нашли необычный список желающих получить земельные участки под ИЖС. Об этом написал в "Фейсбуке" юрист Бакытжан Базарбек.
— Курт Рассел, Вольфганг Моцарт, лейтенант Шмидт, Махамбет ақын, Исатай батыр стоят в очереди на бесплатные 10 соток земли под ИЖС! — удивился он.
По данным сайта, все эти знаменитые личности надеются стать владельцами участков в селе Азат Аккольского района.
В связи с этим Базарбек поинтересовался, каким образом обеспечивается информационная безопасность ресурса.
В Министерстве сельского хозяйства Казахстана на это ответили, что необходимо проверить актуальность опубликованных данных.
В акимате Акмолинской области заявили, что фамилии знаменитых людей были на портале в марте 2018 года, когда он работал в тестовом режиме и продолжал оставаться на стадии разработки.
Заместитель акима Марат Игали добавил, что сейчас на портале — исключительно правдивая информация.
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