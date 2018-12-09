Курта Рассела и Моцарта включили в список очередников на землю в Казахстане

Кроме голливудского актёра в претенденты на получение земельных участков записали Моцарта, лейтенанта Шмидта и казахских батыров.

На казахстанском портале земельных ресурсов нашли необычный список желающих получить земельные участки под ИЖС. Об этом написал в "Фейсбуке" юрист Бакытжан Базарбек.

— Курт Рассел, Вольфганг Моцарт, лейтенант Шмидт, Махамбет ақын, Исатай батыр стоят в очереди на бесплатные 10 соток земли под ИЖС! — удивился он.

По данным сайта, все эти знаменитые личности надеются стать владельцами участков в селе Азат Аккольского района.

В связи с этим Базарбек поинтересовался, каким образом обеспечивается информационная безопасность ресурса.

В Министерстве сельского хозяйства Казахстана на это ответили, что необходимо проверить актуальность опубликованных данных.

В акимате Акмолинской области заявили, что фамилии знаменитых людей были на портале в марте 2018 года, когда он работал в тестовом режиме и продолжал оставаться на стадии разработки.

Заместитель акима Марат Игали добавил, что сейчас на портале — исключительно правдивая информация.