"Увеличится наркотрафик на Запад". Президент Ирана раскритиковал санкции США

Президент Ирана Хасан Рухани предупредил, что объявление бойкота Тегерану увеличит незаконный оборот наркотиков в страны Запада, и в частности в США. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Рухани осудил возобновление санкций со стороны Вашингтона и отметил, что это существенно помешает стране эффективно бороться с наркотрафиком.

— Ослабление Ирана с помощью санкций поставит под угрозу безопасность множества людей, — заявил он.

Также Хасан Рухани призвал скептиков обратить внимание на тот факт, что стратегическое положение Ирана между Афганистаном и Европой позволяет ему противостоять не только незаконному перевозу наркотиков, но и другим угрозам.

— Предупреждаю всех, кто объявляет нам бойкот, что если наша мощь в борьбе с наркотрафиком будет подорвана, вы не переживёте наплыв беженцев, наркотиков, бомб и убийств, — добавил он.

Заявление президента Ирана прозвучало 8 декабря во время его выступления на антитеррористической конференции в Тегеране. В обсуждении мер, направленных на борьбу с терроризмом, также приняли участие спикеры парламентов Афганистана, Турции, Китая и России.