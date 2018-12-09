Пьяный водитель сбил насмерть пешехода в Москве

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Пьяный водитель сбил насмерть пешехода в Москве

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Фото: © РИА Новости / Егор Алеев

На юго-западе Москвы пьяный водитель сбил насмерть пешехода, сообщает ТАСС.

Отмечается, что ДТП случилось в районе дома 9 по улице Каховка. Мужчина 1970 года рождения переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу и оказался под колёсами "фольксвагена".

Пешеход от полученных травм скончался на месте.

Как сообщили агентству в пресс-службе столичного Управления ГИБДД, медосвидетельствование выявило алкоголь в крови водителя.

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