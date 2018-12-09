В Риге задержали находящегося в международном розыске россиянина

Россиянин Виктор Золотарёв, объявленный Польшей в международный розыск, был задержан в Риге.

По информации РИА "Новости", полиция задержала Золотарёва у Посольства США, где мужчина планировал получить американскую визу.

— Пока мне мало что известно по этому делу. Завтра состоится суд по мере пресечения, пока мне много не понятно. С документами смогу ознакомиться перед судом, — сообщила адвокат россиянина Имма Янсоне.

Отмечается, что сам Золотарёв находится в состоянии шока и считает произошедшее недоразумением. Суд в Польше он выиграл в 2002 году.