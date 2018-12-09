Вёл урок пьяным. В Сочи уволили учителя, ударившего школьника

Отмечается, что во время занятий педагог находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Сочи уволили педагога, ударившегося во время занятий ученика. Отмечается, что во время инцидента мужчина был пьян.

— Во время урока истории в девятом классе школы № 4 города Сочи учитель в состоянии алкогольного опьянения ударил ученика. За допущенные факты учитель 8 декабря уволен, — рассказали ТАСС в пресс-службе городской мэрии.

Известно, что в школе учитель работал полтора года. Ранее подобных инцидентов не наблюдалось. В настоящий момент служебное расследование продолжается.