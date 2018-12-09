Собака в Калифорнии почти месяц ждала хозяев у сгоревшего дома

Сотрудники организации по спасению бездомных животных подкармливали одинокого пса и наблюдали, как он "сторожил свой бывший дом".

Реальную историю о собачьей преданности рассказали в обществе по спасению бездомных животных в Калифорнии. В "Фейсбуке" зоозащитники написали о псе по кличке Мэдисон, который почти месяц провёл там, где ещё недавно стоял дом его хозяев.

Как выяснилось, владельцы собаки в начале ноября уехали из этих мест, спасаясь от разрушительных пожаров. Питомца с собой забрать не успели. В итоге от дома не осталось ничего. Но Мэдисон упорно не покидал улицу, на которой жил.

— Он не сдавался среди бушевавшего пламени! Должно быть, это был для него долгий месяц, — отметила одна из сотрудниц организации.

В итоге пёс всё-таки дождался хозяев. Как сообщается, весь этот месяц они молились, чтобы с ним всё было в порядке.

Как писал Лайф, в Тверской области пёс сам нашёл семью после 13 лет жизни на улице. Ранее в Челябинске спасли ротвейлера, которого хозяева бросили погибать на морозе, привязав к дереву.