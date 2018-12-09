Украинский генерал рассказал о возможностях Киева создать своё ядерное оружие

Бывший представитель миссии Украины при НАТО, генерал-майор Пётр Гаращук заявил, что у Киева имеются уникальные возможности создать ядерное оружие.

— У нас есть все мощности для того, чтобы разработать и выпустить своё ядерное оружие, — сказал Гаращук в эфире канала "Обозреватель".

По словам генерала, на Украине помимо создания атомных бомб вполне можно заняться выпуском полноценных ядерных боеголовок для ракет.

— В мире нет на сегодняшний день такого завода по выпуску таких ракет, межконтинентальных баллистических, какой был в бывшем СССР, потом в независимой Украине, находится в Днепропетровске (переименован в Днепр. — Прим. Лайфа). Ни США, ни Россия, ни Китай не выпустили ракету, которая называется "Сатана", — добавил Гаращук.

При этом он выразил мнение, что Киеву при создании ядерного оружия не стоит опасаться никаких международных санкций.

Напомним, в 1994 году Киев отказался от ядерного оружия, оставшегося на территории Украины после распада СССР. Украина присоединилась к Будапештскому меморандуму в обмен на гарантии безопасности со стороны РФ, США и Великобритании.

Также Лайф ранее писал, что США посоветовали Украине отказаться от идеи вернуть ядерное оружие.