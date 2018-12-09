"Напрасно поднял тему". Пушков раскритиковал заявление Чубайса об олигархах

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"Напрасно поднял тему". Пушков раскритиковал заявление Чубайса об олигархах

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Фото: © РИА "Новости"/Владимир Трефилов

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова главы "Роснано" Анатолия Чубайса о благодарности к бизнесменам.

— Чубайс напрасно поднял сейчас тему благодарности бизнесу. Благодарность со стороны большей части общества его призыв не увеличит — скорее напротив, — написал Пушков в Twitter.

Как ранее сообщал Лайф, Чубайс на Общероссийском гражданском форуме заявил, что россияне должны быть благодарны отечественным бизнесменам, которые, по его словам, "отстроили страну".

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