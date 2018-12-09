Полицейский застрелил напавшего на него пациента больницы на Ямале

Сотруднику полиции в городе Ноябрьске пришлось застрелить одного из пациентов туберкулёзного диспансера, сообщает пресс-служба Управления МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным ведомства, между двумя больными в стационаре больницы произошла драка. Когда на место прибыл участковый уполномоченный, оба нарушителя напали на него и попытались отнять табельное оружие.

В итоге полицейский был вынужден произвести выстрелы. Один из дебоширов скончался на месте. Погибшим оказался ранее судимый местный житель.

В местной полиции идёт проверка. Предварительно установлено, что сотрудник использовал оружие правомерно.