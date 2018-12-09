В Казахстане предложили публиковать списки коррупционеров

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В Казахстане предложили публиковать списки коррупционеров

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Фото: © Flickr/Chris Potter

В Казахстане в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией предложили публиковать списки лиц, осуждённых за подобные преступления, с указанием сроков лишения права занимать госдолжности.

Предложение было озвучено в ходе Международной конференции "Противодействие коррупции в условиях глобализации".

Как отмечается на сайте Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, для таких реформ в стране нужно произвести ряд изменений. В частности, перевести большинство баз данных полиции из бумаги в цифровой формат.

Кроме того, эксперты предложили проверить все диссертации в академической сфере на наличие плагиата.

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