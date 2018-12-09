У берегов Сардинии произошла авария на судне с 390 пассажирами на борту

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У берегов Сардинии произошла авария на судне с 390 пассажирами на борту

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Фото: © РИА "Новости"/Александр Вильф

Почти 400 пассажиров итальянского круизного судна Cruise Roma несколько часов в страхе обзванивали родных и всевозможные службы, пишет SardiniaPost. Сообщается, что корабль внезапно остановился в открытом море по пути с Сардинии в Барселону.

Как выяснилось, на борту возникла неисправность. Экипаж обнаружил проблему в работе одного из гребных винтов. Капитан оповестил порт и береговую охрану, после чего решил устранить аварию своими силами.

После того как с поломкой удалось справиться, судно направилось в порт Чивитавеккья в Риме. Там участников круиза пересадят на другой корабль, который и пойдёт в Барселону.

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