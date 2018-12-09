Британка потеряла сознание за рулём, но 8-летний сын сумел продолжить движение

Восьмилетний Бен Хеджер взял на себя управление автомобилем, когда его мать потеряла сознание за рулём.

Как сообщает Би-би-си, Лорен Смит ехала с сыном домой и внезапно потеряла сознание неподалёку от города Колчестер в графстве Эссекс. На этот момент скорость движения достигла 60 миль в час (около 96 км/час). После того как женщина потеряла управление, машина врезалась в барьерное ограждение.

— Начав терять сознание, я стала хаотично дёргать руль, в итоге мы съехали с крайней левой полосы и врезались в ограждение, — объяснила 27-летняя Лорен.

После этого мальчик сел за руль "форда", включил аварийную сигнализацию и направил машину вдоль запасной аварийной полосы. Он продолжал ехать таким образом, пока машина не заглохла.

После остановки Бен попытался вызвать скорую, воспользовавшись телефоном матери. В итоге на помощь мальчику пришёл проезжавший мимо водитель. Очнувшись, Лорен узнала о произошедшем от сына, сотрудников скорой и отзывчивого водителя.

Женщина призналась, что её сын пока не осознаёт всю серьёзность своего поступка.

— Он сказал, что сделал то, что должен был, иначе бы мы погибли, — рассказала Лорен Смит, добавив, что прежде никогда не теряла сознание.