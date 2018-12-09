Netflix сообщил о работе над новым аниме "Призрак в доспехах"

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Netflix сообщил о работе над новым аниме "Призрак в доспехах"

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Netflix анонсировал новое аниме "Призрак в доспехах". Картина выйдет в 2020 году, говорится на странице компании в Twitter.

Отмечается, что работать над проектом будут режиссёры Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма. Последний работал над аниме-сериалом "Призрак в доспехах: Синдром одиночки".

"Призрак в доспехах" — культовое японское произведение. По оригинальной манге было снято несколько сериалов и полнометражных аниме. В 2017 году на экраны также вышел одноимённый голливудский фильм. Главную роль в нём сыграла Скарлетт Йоханссон.

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