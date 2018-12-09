Российские фигуристы Мишина и Галлямов выиграли финал юниорского Гран-при

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Российские фигуристы Мишина и Галлямов выиграли финал юниорского Гран-при

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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: © РИА Новости/ Александр Вильф

Пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов стала первой в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию, проходящего в Ванкувере.

По сумме двух программ россияне получили от судей 190,63 балла.

Стоит отметить, что весь пьедестал оказался российским. Второе место со 189,53 балла в активе заняли фигуристы Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, а Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (результат — 186,59) расположились на третьей строчке.

Ранее Лайф писал, что в финале Гран-при по фигурному катанию россиянка Алина Загитова уступила золото японке Рики Кихире.

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