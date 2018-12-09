Учёные нашли новый способ победить рак

Специалисты Лундского университета в Швеции впервые провели успешное перепрограммирование клеток кожи человека в клетки иммунитета, пишет Science Immunology.
Сообщается, что исследователи выявили три вида белков, которые помогают превратить соединительную ткань в так называемые дендритные клетки, которые следят за работой тканей и находят вирусы, бактерии и раковые клетки.
По данным учёных, на перепрограммирование уходит девять дней. Искусственно созданные дендритные клетки ведут себя точно так же, как и естественные.
Исследователи надеются использовать новый механизм для борьбы против раковых заболеваний.
— Мы собираемся вводить три ключевых белка прямо в опухоль, чтобы та сама представляла специфические для этого рака антигены. Это позволит натравить атакующие клетки иммунитета на раковые клетки и уничтожить их, — пишет один из учёных Карлос Филипе Перейра.
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