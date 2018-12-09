Учёные нашли новый способ победить рак

В ходе исследований удалось искусственно создать клетки, которые будут искать злокачественные образования и помогут их уничтожить.

Специалисты Лундского университета в Швеции впервые провели успешное перепрограммирование клеток кожи человека в клетки иммунитета, пишет Science Immunology.

Сообщается, что исследователи выявили три вида белков, которые помогают превратить соединительную ткань в так называемые дендритные клетки, которые следят за работой тканей и находят вирусы, бактерии и раковые клетки.

По данным учёных, на перепрограммирование уходит девять дней. Искусственно созданные дендритные клетки ведут себя точно так же, как и естественные.

Исследователи надеются использовать новый механизм для борьбы против раковых заболеваний.

— Мы собираемся вводить три ключевых белка прямо в опухоль, чтобы та сама представляла специфические для этого рака антигены. Это позволит натравить атакующие клетки иммунитета на раковые клетки и уничтожить их, — пишет один из учёных Карлос Филипе Перейра.