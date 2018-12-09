СМИ: Британская полиция обнаружила "российский след" в гибели ряда людей

Британская полиция обнаружила новые данные, согласно которым в гибели ряда людей предполагается "российский след". Об этом сообщает The Times.

По данным издания, сотрудники Скотленд-Ярда, которые ведут дело Скрипалей, подозревают, что "целью русских киллеров могли быть и другие люди". Так, российскую сторону подозревают в убийстве финансиста Александра Перепеличного и мультимиллиардера Скота Янга.

— Ряд громких смертей, причина которых не установлена, очень подозрительны, включая те, кто касаются Перепеличного и Янга, — говорится в статье.

Отмечается, что полиция переквалифицирует дела о гибели нескольких человек как "подозрительные", а также повторно допросит проходивших по ним свидетелей.