"Ноги не уместить в кадр". Волочкова рассказала об участии в клипе на свою песню

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"Ноги не уместить в кадр". Волочкова рассказала об участии в клипе на свою песню

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Фото: © Instagram/volochkova_art

Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала, что к Новому году подарит фанатам клип на свою песню, которую недавно записала.

Как призналась балерина в "Инстаграме", съёмки длились 12 часов.

В роли режиссёра выступила Оксана Рассказова, которая принимала участие в съёмках нескольких клипов певицы Валерии.

— А режиссёр нашего клипа Оксана Рассказова сказала, что мои ноги не уместить в кадр, — написала Волочкова в соцсети, подчеркнув свою отменную физическую форму.

Ранее балерина объявила, что собирается замуж за певца Николая Баскова. Также Лайф писал, что обнажённая Анастасия Волочкова сделала шпагат на снегу.

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