СМИ: Мэй может отложить итоговое голосование по Brexit

По мнению экспертов, если оно всё-таки состоится в назначенный день, у британского премьера не будет шансов заручиться поддержкой в нижней палате парламента.

Специалисты считают, что для премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сейчас самый логичный шаг — перенести намеченное на 11 декабря голосование по Brexit. Об этом пишет Reuters.

По информации агентства, именно этого от неё ожидают "члены правительства и помощники". Как отмечается, на данный момент у сделки столько противников, что это может закончиться крахом консерваторов в правительстве страны.

Поэтому на следующей неделе Мэй отправится в Брюссель в надежде добиться лучших для Лондона условий выхода из Евросоюза.

Как ранее писал Лайф, члены британского правительства намерены потребовать отставки премьера в случае неодобрения сделки.

Напомним, соглашение по Brexit согласовали 25 ноября 2018 года. "Развод" Великобритании с Европейским союзом запланирован на март 2019 года.