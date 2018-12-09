Американские СМИ рассказали о российском "смертоносном оружии"

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Американские СМИ рассказали о российском "смертоносном оружии"

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Американский журнал National Interest назвал четыре вида российского "смертоносного оружия", с которым "не захочет связываться НАТО".

К такому оружию отнесли танки Т-90 и Т-72Б3, ракетные комплексы "Искандер" и ЗРК С-400 "Триумф", а также РСЗО "Смерч". По мнению автора статьи, именно это вооружение отражает возможности российской армии.

Также отмечается, что "Триумф" является верхом развития ПВО России.

Напомним, ранее National Interest рассказал о том, что новый комплекс звукотепловой артразведки "Пенициллин" может уничтожить американскую артиллерию.

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