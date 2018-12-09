Российская фигуристка Косторная победила в финале юниорского Гран-при

Читайте также

Российская фигуристка Косторная победила в финале юниорского Гран-при

299

Фигуристка Алёна Косторная. Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Россиянка Алёна Косторная заняла первое место в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере.

По сумме двух программ 15-летняя спортсменка получила от судей 217,98 балла.

Вторую строчку в итоговом протоколе заняла россиянка Александра Трусова, набравшая 215,20 балла, третью — ещё одна представительница РФ Алёна Канышева с результатом 198,14 балла.

Напомним, победительницей Гран-при среди взрослых по итогам женских одиночных соревнований стала японка Рика Кихира, откатавшая свою программу лучше россиянки Алины Загитовой.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×