Российская фигуристка Косторная победила в финале юниорского Гран-при

Россиянка Алёна Косторная заняла первое место в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере.
По сумме двух программ 15-летняя спортсменка получила от судей 217,98 балла.
Вторую строчку в итоговом протоколе заняла россиянка Александра Трусова, набравшая 215,20 балла, третью — ещё одна представительница РФ Алёна Канышева с результатом 198,14 балла.
Напомним, победительницей Гран-при среди взрослых по итогам женских одиночных соревнований стала японка Рика Кихира, откатавшая свою программу лучше россиянки Алины Загитовой.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени