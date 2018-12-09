Генпрокуратура рассказала о росте числа взяток в России

Рост коррупции наблюдается в Москве, Подмосковье и на Кубани. Всего за год зафиксирован 3171 случай.

В России в 2018 году на 10% чаще стали брать взятки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отчёт Генпрокуратуры.

Как отмечается, рост коррупции наблюдается в Москве, Подмосковье и на Кубани. Всего с начала года зафиксирован 3171 случай, когда как в 2017 году было зарегистрировано 2899 случаев получения взятки. В результате рост за текущий год составил 9,4%.

В Москве правоохранители зарегистрировали 182 случая, в Ростовской области 170 случаев и в Подмосковье — 126 случаев получения взяток.

Помимо этого, произошёл рост преступлений на 10,5%, связанных с дачей взятки, — 2251 случай в 2018 году против 2037 в 2017 году. Всего с января по октябрь было зафиксировано 27 тысяч преступлений коррупционной направленности.

В отчёте также указано, что коррупционные дела в России чаще всего связаны со взяточничеством — 1366 (22,3%), мошенничеством — 1210 (19,8%) и дачей взятки — 1105 (18%).

Ранее Генпрокуратура отчиталась о росте выявления взяток на 11% в первом полугодии 2018 года.