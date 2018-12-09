Роструд назвал регионы с самыми проблемными предприятиями

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов назвал регионы РФ с наиболее проблемными предприятиями по размеру задолженностей по зарплате.

— Среди наиболее проблемных предприятий, где ситуация с задолженностью по заработной плате одна из самых сложных, предприятия-банкроты Удмуртской Республики, Тверской и Астраханской областей, — цитирует чиновника РИА "Новости".

По словам Вуколова, астраханское предприятие "Красные баррикады" задолжало своим сотрудникам 97,3 миллиона рублей, в Тверской области долг Торжокского вагоностроительного завода перед работниками составляет 87,4 миллиона, а Удмуртский завод строительных материалов недоплатил сотрудникам 51,8 миллиона.