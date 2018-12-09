Два человека погибли в ДТП в Новой Москве

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства ЧП.

В Троицком округе Москвы автомобиль врезался в фонарный столб, в результате чего два человека погибли и один получил травмы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

— На 49-м километре Калужского шоссе в районе деревни Чириково водитель легкового автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на мачту городского освещения. В результате погибло два человека и один пострадал, — приводит агентство слова собеседника.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.