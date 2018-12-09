В возрасте 100 лет умер один из первых афроамериканцев в ВВС США

Бывший авиатехник после окончания Второй мировой войны 33 года проработал почтальоном.

Американский ветеран Уилфред Дефо, который служил в составе первого в истории Военно-воздушных сил США подразделения афроамериканцев, умер в Нью-Йорке на 101-м году жизни. Об этом информирует портал CNN.

По его данным, тело Дефо было обнаружено в его квартире в районе Гарлем нарядом полиции, который был вызван на место кем-то из соседей. Точную причину смерти установят судмедэксперты.

Во время Второй мировой в составе ВВС США были сформированы две укомплектованные афроамериканцами группы. Это были штурманы, лётчики, стрелки и авиатехники. Они неофициально назывались "Пилоты из Таскиги" (аэродром в Алабаме, где они проходили подготовку).

Дефо был авиатехником. После войны 33 года работал почтальоном. В ноябре этого года он принимал участие в церемонии присвоения названия "Пилоты из Таскиги" одному из отделений почты в Гарлеме.