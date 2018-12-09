Бывший глава ФБР рассказал о расследовании в отношении Хиллари Клинтон

Экс-глава ФБР Джеймс Коми рассказал о расследовании дела о переписке Хиллари Клинтон. В минувшую пятницу он отвечал на вопросы членов юридического комитета и комитета по надзору палаты представителей в Конгрессе США.

Коми отметил, что до сих пор убеждён в правильности своего решения не предъявлять Клинтон обвинения в использовании личной электронной почты в служебных целях.

— Да, я тогда так считал и сейчас так считаю, — цитирует бывшего директора разведывательного бюро ТАСС.

Коми также отметил, что не знал о политической ангажированности своего сотрудника Питера Стржока. Агент был уволен из ФБР, когда СМИ обнародовали его личную переписку с коллегой. В письмах Стржок говорил, что "не позволит Трампу стать президентом". По словам экс-главы ФБР, он сам уволил бы Стржока, узнав о его предвзятом отношении.

Напомним, скандал с участием Хиллари Клинтон произошёл во время президентской гонки в США в 2016 году. Тогда выяснилось, что бывшая первая леди использует свою личную почту для служебной переписки. Благодаря хакерской атаке были обнародованы десятки тысяч писем Клинтон и её собеседников.