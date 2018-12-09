Грузия подписала контракт с Францией на закупку систем ПВО

По словам грузинского министра обороны, соглашение позволит в будущем интегрироваться в единую систему управления и контроля НАТО.

Министерство обороны Грузии подписало с Францией контракт на закупку систем управления и контроля воздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

— Министерство обороны Грузии оформило с французской стороной очень важный контракт в связи с системой управления и контроля воздушной обороны, согласно которому продолжается процесс приобретения противовоздушных систем, — говорится в сообщении.

Соглашение было подписано во время визита главы Министерства обороны Грузии Левана Изория во Францию. По его словам, контракт позволит в будущем интегрироваться в единую систему управления и контроля НАТО.