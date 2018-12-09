На Корсике объявлен красный уровень опасности из-за урагана

Погодные условия могут отразиться на электроснабжении и связи, движении автомобилей и воздушного транспорта.

Красный уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях объявлен сегодня, 9 декабря, на Корсике из-за урагана, сообщает французская метеослужба Meteo France.

Метеорологи отмечают, что скорость ветра составит 36–42 метра в секунду, а в кантоне Кап Корсика может достигать 53–58 метров в секунду. Ожидается, что ветер прекратится к 22:00 воскресенья по местному времени.

По данным синоптиков, погодные условия могут отразиться на электроснабжении и связи, движении автомобилей и воздушного транспорта.