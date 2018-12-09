Тарасова и Морозов завоевали бронзу в финале Гран-при в парном фигурном катании

Победу одержали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, обновив собственный рекорд в произвольной программе.

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали бронзу среди пар в финале Гран-при по фигурному катанию, проходящем в Ванкувере.

По сумме короткой и произвольной программ дуэт из РФ набрал 214,20 балла.

Победу одержали спортсмены из Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре (219,88 балла), обновив собственный рекорд в произвольной программе (148,37). Они стали первыми французскими фигуристами, которые взяли золото в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при. На втором месте оказались китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (216,90 балла).

Ещё одна пара из России — Наталья Забияко и Александр Энберт — заняла четвёртое место (201,07 балла), Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — шестые (186,81 балла).