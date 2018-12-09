В Будапеште тысячи венгров вышли на протест против "рабского закона"

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В Будапеште тысячи венгров вышли на протест против "рабского закона"

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Нововведение предусматривает дополнительные два часа к рабочему дню или дополнительный рабочий день на неделе.

В Будапеште 8 декабря тысячи венгров вышли протестовать против нового закона о труде, который в стране назвали рабским. Об этом сообщает агентство Reuters.

Митингующие прошлись по улицам венгерской столицы, держа плакаты с такими надписями, как "Мы протестуем против рабского закона" и "Заставьте вашу мать работать сверхурочно".

Нововведение предусматривает дополнительные два часа к рабочему дню или дополнительный рабочий день на неделе. Согласно законопроекту, работодателям гарантируются дополнительные сверхурочные 250 часов в год на каждого работника, на остальные часы им придётся получить согласие работников.

Протестующие планировали пойти на главную площадь у парламента, но полиция её перекрыла, и люди заняли главную улицу, ведущую к парламенту.

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