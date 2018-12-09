"Профилактические работы". Лещенко рассказал о своей госпитализации с концерта

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"Профилактические работы". Лещенко рассказал о своей госпитализации с концерта

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Лев Лещенко. Фото:© РИА Новости/Кирилл Каллиников

76-летний звёздный исполнитель покинул концертный зал "Мир" в карете скорой помощи.

Российский певец Лев Лещенко рассказал изданию URA.RU о своей госпитализации. По словам артиста, поездка в клинику была запланирована.

— Профилактику делают. Всё нормально. Ничего серьёзного. Профилактические работы. Выступление моё не было сорвано. Ничего, всё хорошо, — поделился артист.

О своём нынешнем состоянии и дальнейших планах певец говорить не стал.

Напомним, как ранее сообщили СМИ, Лещенко, участвовавший в финале конкурса "На благо мира", почувствовал себя плохо за кулисами концертного зала "Мир" в Москве. В итоге 76-летнему исполнителю вызвали скорую.

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