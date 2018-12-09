В США отменили запуск ракеты с разведывательным спутником за 7 секунд до старта

На космодроме Ванденберг в Калифорнии отменили запуск ракеты Delta IV Heavy с военным разведывательным спутником за семь секунд до старта. Об этом сообщил оператор запуска, компания United Launch Alliance на своей странице в "Твиттере".
— Запуск Delta IV Heavy, выполняющий миссию NROL-71 для Национального управления Военно-космической разведки США, был отменён сегодня из-за непредвиденной ошибки... Команда проверяет все данные, — говорится в сообщении.
Beautiful sunset picture of the #DeltaIVHeavy with #NROL71 on the launch pad tonight. https://t.co/wLoggekye0 pic.twitter.com/ufrL8O9ORM— ULA (@ulalaunch) 9 декабря 2018 г.
Как отмечается, старт ракеты должен был состояться в 20:15 (07:15 мск) с базы ВВС США Вандерберг в штате Калифорния. Дата нового запуска на данный момент не определена.
В компании уточнили, что "началась откачка криогенного топлива из носителя".
Предыдущий запуск ракеты-носителя Delta IV с космодрома Ванденберг состоялся в начале года.
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