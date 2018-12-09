В США отменили запуск ракеты с разведывательным спутником за 7 секунд до старта

Старт должен был состояться в 20:15 (07:15 мск) с базы ВВС США Вандерберг в штате Калифорния.

На космодроме Ванденберг в Калифорнии отменили запуск ракеты Delta IV Heavy с военным разведывательным спутником за семь секунд до старта. Об этом сообщил оператор запуска, компания United Launch Alliance на своей странице в "Твиттере".

— Запуск Delta IV Heavy, выполняющий миссию NROL-71 для Национального управления Военно-космической разведки США, был отменён сегодня из-за непредвиденной ошибки... Команда проверяет все данные, — говорится в сообщении.

Как отмечается, старт ракеты должен был состояться в 20:15 (07:15 мск) с базы ВВС США Вандерберг в штате Калифорния. Дата нового запуска на данный момент не определена.

В компании уточнили, что "началась откачка криогенного топлива из носителя".

Предыдущий запуск ракеты-носителя Delta IV с космодрома Ванденберг состоялся в начале года.