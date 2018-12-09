Ума Турман сфотографировалась на фоне протестов "жёлтых жилетов" в Париже

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Ума Турман сфотографировалась на фоне протестов "жёлтых жилетов" в Париже

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Американская актриса Ума Турман сфотографировалась на фоне беспорядков в столице Франции, происходящих в связи с повышением налогов и цен на бензин. На странице своего аккаунта в "Инстаграме" актриса выложила снимок на фоне толпы людей в жёлтых жилетах.

— Париж сегодня. Дымовые шашки и представители спецподразделения полиции повсюду, — написала она.

Во французской столице 8 декабря прошла очередная акция протеста "жёлтых жилетов", в ходе которой пострадало не менее 30 человек. Протестующие выступают против повышения цен на бензин и налогов.

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