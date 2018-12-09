В мае на МКС начнут готовиться к приёму нового российского модуля

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в мае планируют выйти в открытый космос для подготовки российского сегмента МКС к приёму многофункционального лабораторного модуля "Наука". Об этом сообщается в материалах Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Согласно обнародованным НАСА документам, следующий выход в открытый космос по российской программе запланирован на май 2019 года и будет связан с подготовкой к приёму модуля "Наука".

До этого российские космонавты выйдут в открытый космос 11 декабря для осмотра отверстия в корабле "Союз МС-09". Выходить будут Сергей Прокопьев и Олег Кононенко.

Кононенко прибыл на станцию 3 декабря и вместе с экипажем вернётся на Землю 17–18 июня 2019 года. Прокопьев вернётся 20 декабря 2018-го. Овчинин отправится на Международную космическую станцию 1 марта, предыдущая попытка достичь МКС у него закончилась аварией ракеты "Союз-ФГ".