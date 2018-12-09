Боксёр Ломаченко объединил два титула чемпиона мира в лёгком весе победой в бое

Спортсмен защитил пояс Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и завоевал титул Всемирной боксёрской организации (WBO).

Двукратный чемпион мира среди любителей и Олимпийских игр украинский боксёр Василий Ломаченко объединил два титула чемпиона мира в весовой категории до 61,23 килограмма победой в поединке.

Ломаченко защитил пояс Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и завоевал титул Всемирной боксёрской организации (WBO), одержав победу в 12-раундовом поединке в Нью-Йорке над пуэрториканцем Хосе Педрасу по очкам — 119:107, 117:109, 117:109.

Ранее Ломаченко стал чемпионом мира в третьей весовой категории после победы над венесуэльцем Хорхе Линаресом, до этого украинец завоевал титул чемпиона мира в весе до 57,15 килограмма и весе до 58,96 килограмма. Он установил рекорд по минимальному числу боёв на завоевание титула чемпиона мира в третьей весовой категории, проведя 12 состязаний.