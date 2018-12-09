Двое россиян погибли в ДТП в Египте

Машина, в которой были российские граждане, могла столкнуться с грузовым автомобилем.

Двое граждан России погибли в результате ДТП на трассе Каир — Хургада, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на консульский отдел Посольства РФ в Каире.

— Авария произошла на трассе ближе к Рас Гарибу. Погибли двое, ещё один легко ранен. Что случилось, пока не ясно, мы продолжаем выяснять обстоятельства, — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что ДТП произошло накануне вечером. По предварительным данным, машина, в которой были россияне, могла столкнуться с грузовым автомобилем.