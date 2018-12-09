Неизвестные повредили мемориал Небесной сотне в Хмельницком

Злоумышленники повредили мемориальную доску с фотографиями погибших в ходе госпереворота на Украине.

Неизвестные повредили мемориал Небесной сотне в украинском городе Хмельницкий. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

Злоумышленники повредили мемориальную доску с фотографиями погибших в ходе госпереворота на Украине, а также военнослужащих операции украинских силовиков в Донбассе.

Сейчас правоохранители Хмельницкой области разыскивают злоумышленников. По факту заведено уголовное дело по статье "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает до четырёх лет колонии.

В ноябре 2013 года сторонники евроинтеграции заняли главную площадь Киева — майдан Незалежности (площадь Независимости) — сразу после заявления главы украинского правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

После этого площадь превратилась в эпицентр противостояния силовиков и радикалов. Нынешние украинские власти возложили ответственность за смерть более 100 человек на своего оппонента — Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Экс-президент Украины и сотрудники "Беркута" свою причастность к убийствам отрицают.

Погибших в результате госпереворота начали называть Небесной сотней. В ряде областей Украины установлены в честь них памятные доски и мемориалы.