Дороже, чем в России. Блогер рассказал о ценах на Lada Vesta SW Cross в Германии

На немецком рынке цены на автомобиль из России существенно ниже, чем на машины производителей с мировым именем.

Автоблогер Vitaly Tataru рассказал о ценах на Lada Vesta SW Cross в Германии.

Пользователь Сети отметил, что автомобиль пользуется неплохим спросом, на дорогах его можно заметить достаточно часто. Примечательно, что на немецком рынке стоимость российской машины существенно ниже, чем автомобили производителей с мировым именем.

Цены на Lada Vesta SW Cross стартуют с отметки 15,9 тысячи евро (более 1,2 млн рублей). Самая дорогая версия обойдётся более чем в 1,4 млн рублей. В России этот же вариант будет стоить около 902 тысяч рублей.