Украина должна выплатить $12 млрд по внешнему госдолгу в 2019–2020 годах

Украина должна выплатить двенадцать миллиардов долларов по внешнему государственному долгу в 2019–2010 годах, сообщил глава Нацбанка Яков Смолий.
— В 2019–2020 годах Украине нужно выплатить по внешнему госдолгу около 12 миллиардов долларов, включая процентные платежи, — заявил Смолий в интервью изданию VoxUkraine.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что Киев должен погасить 33 миллиарда долларов государственного долга в ближайшие пять лет. Обслуживание долга ежегодно обходится Украине в 5% от ВВП, отметил он.
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