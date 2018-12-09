Украина должна выплатить $12 млрд по внешнему госдолгу в 2019–2020 годах

Читайте также

Украина должна выплатить $12 млрд по внешнему госдолгу в 2019–2020 годах

1967

Фото © Flickr/ Sona V.

Украина должна выплатить двенадцать миллиардов долларов по внешнему государственному долгу в 2019–2010 годах, сообщил глава Нацбанка Яков Смолий.

— В 2019–2020 годах Украине нужно выплатить по внешнему госдолгу около 12 миллиардов долларов, включая процентные платежи, — заявил Смолий в интервью изданию VoxUkraine.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что Киев должен погасить 33 миллиарда долларов государственного долга в ближайшие пять лет. Обслуживание долга ежегодно обходится Украине в 5% от ВВП, отметил он.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×