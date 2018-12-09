В израильском театре роль Жанны д'Арк исполнит российский робот

Рост андроида 160 сантиметров, вес – 80 килограммов, запас заряда электробатареи – до восьми часов.

В Тель-Авиве в премьерном спектакле "Лолита/Жанна д'Арк" театра "Гешер" главную женскую роль исполнит робот, собранный в Москве. Об этом сообщил ведущий актёр театра Александр Демидов РИА "Новости".

Рост андроида — 160 сантиметров, вес — 80 килограммов, он может работать без подзарядки до восьми часов.

— Весь текст роли, озвученный женским голосом, причём на иврите, был записан в Москве. А уже в Израиле робота научили взаимодействовать с актёрами, — сказал Демидов.

Актёр рассказал, что идея использовать робота в роли Жанны д'Арк пришла Иехезкелю Лазарову, который отсмотрел множество видео роботов из разных стран, выбрав в итоге андроида московской компании.

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