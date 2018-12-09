Участница конкурса "Мисс Вселенная" пропала по пути в Таиланд

К месту проведения мероприятия она отправилась на корабле, тогда как остальные девушки полетели на самолёте.

Участница конкурса "Мисс Вселенная" от Сьерра-Леоне Эстер Бангура исчезла по пути в Таиланд, где и пройдёт мероприятие. Об этом сообщает El Nacional.

Сообщается, что почти все остальные участницы готовятся к конкурсу на месте. Бангура решила отправиться в Таиланд на корабле, тогда как остальные девушки добирались туда на самолёте. При этом она должна была прибыть в страну 5 декабря.

На официальной странице конкурса Бангура в разделе участниц не появилась.