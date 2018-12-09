"Будет снежно и скользко". Москвичей предупредили о непогоде до понедельника

По данным синоптиков, тёплый атмосферный фронт будет неторопливо перемещаться с запада на восток.

Снег в Москве будет идти практически до утра понедельника, 10 декабря, но экстремальных осадков не предвидится. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на специалистов центра погоды "Фобос".

По данным синоптиков, тёплый атмосферный фронт будет перемещаться неторопливо с запада на восток.

— На территории западных областей России за последние 12 часов он оставил около 3–6 мм осадков. Слабый снег, менее 1 мм осадков, прошёл и на западе Московской области, — отметили в "Фобосе".

Сегодня в столице ожидается 3–5 мм осадков.

— На дорогах и тротуарах будет снежно и скользко, будьте осторожны! — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что температура в Москве составит –2...–4 градуса, в регионе –1...–6 градусов по Цельсию.