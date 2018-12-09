$200 за любовь к Родине. Задержанным в России украинским морякам дадут стипендии

Согласно указу, размер ежемесячного пособия составляет три прожиточных минимума для трудоспособных лиц.

Президент Украины Пётр Порошенко издал указ о выплате стипендии морякам, задержанным в России. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам оккупированных территорий и переселенцев Украины.

Стипендия носит имя бывшего советского диссидента и политика Левко Лукьяненко. Она назначается украинцам, задержанным в России "в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц, а также освобождённым из числа таких лиц. Согласно указу, размер ежемесячного пособия составляет три прожиточных минимума для трудоспособных лиц — около 200 долларов.

— Президент подписал Указ о выплате стипендии им. Левко Лукьяненко... Граждане Украины, незаконно удерживаемые Российской Федерацией, смогут получить дополнительную финансовую поддержку от государства, — сообщили в ведомстве.

В конце ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись к Керченскому проливу.

На борту украинских судов находились 24 моряка, двое из них — сотрудники СБУ. Трое при задержании были ранены. В отношении них заведено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.