В РЖД рассказали, когда будет готов образец нового плацкартного вагона

Пробный вагон будет эксплуатироваться на нескольких железнодорожных направлениях.

Новый плацкарт для опытной эксплуатации изготовят до конца 2018 года, заявил директор по пассажироперевозкам ОАО "Российские железные дороги" Дмитрий Пегов.

— Мы представили макет. Он будет находиться в ближайшие дни на Казанском вокзале. Мы до конца года соберём пожелания пассажиров... Планируем, что до конца года один вагон сделаем, — отметил Пегов.

По его словам, окончательное решение по эксплуатации вагонов будет принято, когда будет произведена их модернизация.

Напомним, РЖД анонсировали появление новых плацкартных вагонов. Лайф показывал образец нового плацкарта изнутри. В компании рассказали, сколько будет стоить это удовольствие.