Не деньги и пробки. Собянин рассказал, что москвичи обсуждают активнее всего

Горожане постоянно следят за событиями, связанными с этой темой, а также протестуют, если что-то идёт не так.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что местные жители активнее всего обсуждают тему сохранения культурного наследия.

— Вообще реставрация, сохранение исторического наследия — это одна из главных тем для активных москвичей. Они участвуют, обсуждают, волнуются, тревожатся, протестуют, если видят, что что-то идёт не так, — заявил столичный градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

Мэр также отметил вклад неравнодушных москвичей в вопросы восстановления исторических ценностей. По мнению Собянина, в городе создалась атмосфера, которую не могут не заметить местные жители и гости столицы.

Кроме того, в городе совместно с РПЦ создана программа выделения грантов на реконструкцию памятников и церквей города. Собянин отметил, что главными объектами реставрации стали сооружения ВДНХ.