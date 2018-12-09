Споткнулась о кабель. Загитова получила травму ноги в финале Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова получила небольшую травму ноги в финале Гран-при в Ванкувере. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на гендиректора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана.

— Алина на разминке действительно немного подвернула ногу, но ничего страшного, всё в порядке. Она будет кататься дальше, — сказал Коган.

Ранее исполнительный директор Федерации фигурного катания Канады Тэд Бартон сообщил, что Загитова споткнулась о телевизионный кабель перед произвольной программой и повредила ногу, из-за чего тренеры хотели снять её с соревнований.

Загитова завоевала серебро в финале Гран-при по итогам короткой и произвольной программ. Победу одержала спортсменка из Японии Рика Кихира, третьей стала ещё одна российская фигуристка Елизавета Туктамышева.