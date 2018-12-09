На Украине от рака крови скончался актёр Тарас Мельничук

Актёр Киевского академического театра юного зрителя Тарас Мельничук скончался в возрасте 27 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

На протяжении длительного времени Мельничук боролся с острым миелоидним лейкозом (раком крови).

— Министерство культуры Украины выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и поклонникам в связи с невосполнимой утратой — смертью талантливого украинского актёра Тараса Мельничука, — говорится в сообщении ведомства.

27-летний Тарас Мельничук окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. По окончании вуза молодой человек начал активно работать в театре и на телевидении.

Среди его лучших работ — роли в спектаклях "Снежная королева", "Ревизор", "Ромео и Джульетта", "Сон" и другие.