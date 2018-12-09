В Симферополе около 200 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Две трети жителей Симферополя сегодня, 9 декабря, остались без воды из-за аварии на водоводе, сообщает ТАСС со ссылкой на городские экстренные службы.

— Две трети жителей Симферополя, около 200 тысяч человек, остались без воды, произошла авария на водоводе, — приводит агентство слова собеседника.

Водоснабжение собираются возобновить к вечеру. На месте ЧП работают бригады предприятия "Вода Крыма".

Население Симферополя составляет примерно 340 тысяч человек.